НАТО не считает Россию врагом, но не закрывает глаза на ее агрессию – Столтенберг

По словам генсека НАТО, сейчас Западу очень нужен такой сильный институт, как Альянс.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом.

Об этом сообщает CNN.

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"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", – сказал Столтенберг.

В то же время он подчеркнул, что НАТО не будет закрывать глаза на агрессию РФ, и заверил, что Альянс будет пытаться действовать диалогом там, где это возможно.

"Мы всегда стараемся улучшить отношения. Мы не делим мир на врагов и друзей", - отметил генсек НАТО.

При этом Столтенберг добавил, что в нынешней "непредсказуемый" момент такой сильный институт, как альянс, необходим для безопасности Запада.

Как сообщал УНИАН, на состоявшейся 3-4 декабря встрече в Лондоне была принята декларация, в которой агрессивные действия Российской Федерации признаны угрозой евроатлантической безопасности.