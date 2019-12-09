НАТО не считает Россию врагом, но не закрывает глаза на ее агрессию – Столтенберг
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом.
Об этом сообщает CNN.
Читайте такжеСтолтенберг объяснил, почему НАТО выступает за диалог с Россией
"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", – сказал Столтенберг.
В то же время он подчеркнул, что НАТО не будет закрывать глаза на агрессию РФ, и заверил, что Альянс будет пытаться действовать диалогом там, где это возможно.
"Мы всегда стараемся улучшить отношения. Мы не делим мир на врагов и друзей", - отметил генсек НАТО.
При этом Столтенберг добавил, что в нынешней "непредсказуемый" момент такой сильный институт, как альянс, необходим для безопасности Запада.
Как сообщал УНИАН, на состоявшейся 3-4 декабря встрече в Лондоне была принята декларация, в которой агрессивные действия Российской Федерации признаны угрозой евроатлантической безопасности.