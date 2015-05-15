Премьер-министр Болгарии выступает за отмену санкций против России

Санкции приносят вред как экономике стран ЕС, так и российской экономике, поэтому было бы хорошо отменить их еще в 2015 году. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание mediapool.bg.

Он подчеркнул, что Болгария поддерживает санкции, и даже те, кто публично высказывался против, не блокировали решение о них на заседании Европейского совета.

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"Мы как верный член евроатлантического сообщества поддерживаем санкции. Но сфера туризма, легкая промышленность понесли значительные потери от контрсанкций", - заявил Борисов.

"Я надеюсь, что санкции и контрсанкции будут отменены еще в 2015 году", - сказал он.

Также глава правительства отметил, что Болгария не хотела бы разрывать отношения с "братской для нас нацией", хотя она и не согласна с политикой РФ в отношении Украины.

В то же время ситуация сейчас еще хуже, чем во времена "холодной войны", считает премьер.

Ранее УНИАН сообщал, что Сербия сохранит нейтральную позицию и не будет вводить санкции в отношении Российской Федерации.