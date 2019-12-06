Россия может быть в ПАСЕ, несмотря на аннексию, но санкции имеют основание - заключение Венецианской комиссии

"Венецианка" подтвердила, что и сам Совет Европы, и ее государства-члены "имеют четкое обязательство не признавать аннексию, явно или неявно".

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которая аннексировала часть другой страны.

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Такой вывод сделала в пятницу Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия (ВК).

Содержание решения ВК, известное "Европейской правде", будет официально обнародовано в понедельник. Этот вывод был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли право Ассамблея признавать полномочия делегации российской Госдумы, несмотря на то, что в избрании депутатов по партийным спискам принимали участие избиратели из оккупированного и незаконно аннексированного Крыма.

"Венецианка" подтвердила, что и сам Совет Европы, и ее государства-члены "имеют четкое обязательство не признавать аннексию, явно или неявно".

Документ подчеркивает, что обязанность отказываться признавать аннексию распространяется также на ПАСЕ. В то же время, по мнению ВК, "это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации той страны, которая осуществила аннексию (то есть России. - ред.)". То есть наличие в составе РФ аннексированного Крыма еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.

По данным издания, "Венецианка" при этом отметила возможность применения других санкций/ограничений в ПАСЕ против депутатов РФ, избранных по партийным спискам, только за факт голосования за них в аннексиованном Крыму, причем в отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов.

В частности, значение имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, которая попала в Госдуму. ПАСЕ, принимая решение о признании полномочий, "должна оценивать влияние включения аннексированной территории на финальные результаты выборов,... и определить, должн ли полномочия быть подтверждены или отменены, в целом или частично", - подчеркивает решение ВК.

Также отмечается, что ПАСЕ может со временем увеличить перечень возможных санкций в отношении государства, осуществившего аннексию.

Анализ концентрируется на тех российских депутатах, которые были избраны по партийным спискам, однако решение содержит косвенные указания на то, что мажоритарные депутаты Думы, избранные в Крыму, или же члены Совета Федерации имеют все основания быть признанными как члены ассамблеи.