Эксперт: Война вокруг и против Яценюка продолжается

Об этом в своем материале «Война вокруг Яценюка. Что стоит за последними увольнениями» на сайте «Новое время» пишет политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Эксперт связывает раздувание конфликта с борьбой «Народного фронта» с группой Фирташа, которая длиться последние месяцы. По мнению Фесенко, эта группа при помощи других недоброжелателей использует подвернувшийся повод – «она пытается сформировать некий «широкий фронт» против Яценюка».

«Эта ситуация - продолжение войны между Яценюком и его недоброжелателями, среди которых, конечно же, видное место занимают политики, связанные с Фирташем и Левочкиным. Но не только. При этом я не стал бы упрощать ситуацию: у Яценюка есть очень много критиков и внутри самой коалиции, и их число увеличилось в связи с непопулярными социальными и экономическими реформами, проведенными правительством. Разумеется, любой повод или скандал, связанный с представителями команды премьера либо с ним самим, активно используется», - пишет политолог.

По мнению Фесенко, в случае с Боровиком неоднозначная ситуация - Министерство экономики, да и сам Абромавичюс были недовольны работой Боровика. «…Не каждый хороший специалист в состоянии стать хорошим менеджером и вписаться в управленческую команду», - отмечает политолог.

Политолог советует разделять разные аспекты проблемы – собственно конфликт и использование его в информационном пространстве. «Война вокруг и против Яценюка продолжается», - уверен эксперт.

Фесенко сомневается, что сложившаяся ситуация может привести к отставке Яценюка, «поскольку это создаст проблемы коалиции и не очень обрадует наших западных партнеров, которые боятся повторения 2005 года».