Дело "крестного отца контрабанды" Альперина: избраны меры пресечения всем подозреваемым

Сегодня должны были взяться за апелляцию на меру пресечения самом Альперину, но рассмотрение перенесли.

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для 11 подозреваемых в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможиванием товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн гривень убытков.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Кроме одесского бизнесмена Вадима Альперина, которому избрана мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 70 млн гривень, арестовали его партнера с возможностью выйти под залог в 18 млн гривень.

Исполняющему обязанности главы отдела таможенного поста "Столичный" избрали заключение под стражу или залог 2 млн гривень.

Работнику офиса Альперина суд избрал залог 576,3 тыс. гривень, инспектору таможни – 192,1 тыс. гривень.

Остальным шести фигурантам – экс-директору департамента фискальной службы, брокеру, двум заместителям начальника столичной таможни, а также двум инспекторам столичной таможни суд назначил ночной домашний арест.

Прокуроры САП подали в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда 9 апелляционных жалоб на решения суда первой инстанции.

Сегодня, 5 декабря, суд взялся за апелляцию на меру пресечения для Альперина. По ходатайству стороны защиты рассмотрение перенесли на 12 декабря.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного из "крестных отцов контрабанды в Украине" Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ.

28 ноября детективы НАБУ сообщили Альперину о подозрении в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.