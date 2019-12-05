В Казахстане художник пришел к посольству Украины извиняться за заявление Токаева о Крыме – ему не разрешила охрана

Художник намеревался развернуть плакат с надписью на украинском языке "Вибачте за нього" и рисунком с изображением головы, вероятно, осла.

В Казахстане художник Асхат Ахмедьяров вышел к посольству Украины в Нур-Султана с плакатом с надписью на украинском языке "Вибачте за нього" и рисунком с изображением головы, вероятно, осла.

Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Читайте такжеУкраина выразит демарш Казахстана из-за отрицания Токаевым аннексии Крыма - МИД

Журналистам Ахмедьяров объяснил, что пришел просить прощения у народа Украины за недавние слова президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о Крыме.

Издание отмечает, что Ахмедьярову не позволили развернуть плакат под стенами посольства. Практически сразу его схватили сотрудники специализированной службы охраны, которые вырвали из его рук плакат.

Представители посольства попросили собравшихся возле посольства отойти от входа. Они отказались комментировать инцидент.

Полицейский патруль не стал задерживать Ахмедьярова. Он поехал на своей машине. Плакат ему не вернули. Полиция с заявлениями не выступила.

Как сообщал УНИАН, в интервью немецкому изданию Deutsche Welle президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает то, что «произошло в Крыму, аннексией. По его словам, в Казахстане всегда верили в мудрость российского руководства».