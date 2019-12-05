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В ГБР анонсировали новое подозрение для Порошенко

14:42, 05 декабря 2019
Политика
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Порошенко могут вручить новое подозрение / фото УНИАН

Об этом на встрече с журналистами сообщил директор ГБР Роман Труба, передает УП.

"Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находимся на стадии подготовки этого проекта", - пояснил Труба.

По его словам, бюро уже провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко по делу о возможном влиянии на конкурс по отбору кандидатов в Высший совет правосудия. 

Ранее в ГБР рассказали о 13 производствах, в которых фигурирует Порошенко.

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Теги: #подозрение#Петр Порошенко#Роман Трубапогода в Киеве