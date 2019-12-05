В ГБР анонсировали новое подозрение для Порошенко

По словам Трубы, проект подозрения пятому президенту уже готовят.

Государственное бюро расследований готовит еще одно подозрение для пятого президента Петра Порошенко.

Об этом на встрече с журналистами сообщил директор ГБР Роман Труба, передает УП.

"Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находимся на стадии подготовки этого проекта", - пояснил Труба.

По его словам, бюро уже провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко".

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко по делу о возможном влиянии на конкурс по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.

Ранее в ГБР рассказали о 13 производствах, в которых фигурирует Порошенко.