Больше всех заседания Рады прогуливают депутаты Ляшко - Чесно
Активисты движения "Чесно" провели исследование посещаемости депутатами заседаний новой Рады.
Об этом сообщается на странице движения в Facebook.
"Верховная Рада VI созыва провела только 5 пленарных заседаний, но уже наметился потенциальный топ прогульщиков. Примечательно, что успел отличиться Константин Жеваго, который был рекордсменом по прогулам в Раде VI и VII созывов", - сказано в сообщении.
Читайте такжеКомитет по вопросам молодежной политики возглавил владелец элитного киевского стрип-клуба - ЧесноСогласно обчисленной активистами общей статистике пропущенных заседаний депутатами разных фракций, лучше всего посещают заседания депутаты Народного фронта, хуже всех - Радикальной партии. В расчет не брались данные по посещаемости Надежды Савченко, которая находится в российском плену
Радикальная партия - 20,75%
Объединение Самопомощь -13,75%
Внефракционные - 12,95%
Оппозиционный блок - 12,50%
Экономическое развитие - 12,22%
Воля народа - 11,00%
Родина - 10,99%
Блок Петра Порошенко - 7,48%
Народный фронт - 3,82%