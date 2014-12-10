Больше всех заседания Рады прогуливают депутаты Ляшко - Чесно

Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

"Верховная Рада VI созыва провела только 5 пленарных заседаний, но уже наметился потенциальный топ прогульщиков. Примечательно, что успел отличиться Константин Жеваго, который был рекордсменом по прогулам в Раде VI и VII созывов", - сказано в сообщении.

Читайте такжеКомитет по вопросам молодежной политики возглавил владелец элитного киевского стрип-клуба - ЧесноСогласно обчисленной активистами общей статистике пропущенных заседаний депутатами разных фракций, лучше всего посещают заседания депутаты Народного фронта, хуже всех - Радикальной партии. В расчет не брались данные по посещаемости Надежды Савченко, которая находится в российском плену

Радикальная партия - 20,75%

Объединение Самопомощь -13,75%

Внефракционные - 12,95%

Оппозиционный блок - 12,50%

Экономическое развитие - 12,22%

Воля народа - 11,00%

Родина - 10,99%

Блок Петра Порошенко - 7,48%

Народный фронт - 3,82%