Foreign Policy: Вести себя достойно в пропагандистской войне

Об этом пишет Джош Махледер в статье под названием «Вести себя достойно в пропагандистской войне», опубликованной на сайте издания Foreign Policy.

В марте, когда украинский город Дебальцево пострадал от тяжелых боев, несмотря на недавнее соглашение о прекращении огня, журналист Настя Станко написала тревожную статью: «Люди из Дебальцево сказали нам, что армия из стран НАТО, польская армия и армия США – все были в Дебальцево», писала Станко, соучредитель независимой украинской вещательной компании Hromadske.tv. «Эти люди верили, что если их эвакуируют, то они будут убиты. Поэтому они не выходили из своих подвалов». Эти жители верят тому, что видели на российских телевизионных каналах. Ссылки на Вторую мировую войну вызывают травматические воспоминания, эти передачи распространяют истории, которые изображают избранный народом режим в Украине, как поддерживаемую Западом, ультра-националистическую, фашистскую хунту, которая учиняет погромы против русскоязычного населения на востоке и юге Украины.

Для украинцев и наблюдателей кризиса, постоянная кампания Кремля по дезинформации является причиной серьезного беспокойства. Майкл Вайс и Питер Померанцев убедительно доказывали, что Кремль «превращает информацию в оружие» путем распространения бредовой лжи, стремясь посеять смятение и манипулировать общественным мнением. Инициативы в Европе и США пытаются противостоять влиянию Russia Today, хорошо финансируемого российского международного телевизионного канала, который оказался весьма эффективным распространителем кремлевской пропаганды, с расширенной трансляцией на русском языке на государственных каналах, таких как Голос Америки. Украинское министерство информации недавно объявило о планах отреагировать на международные передачи RT каналом, который они назовут «Украина завтра». Они также планируют бороться с российскими онлайн троллинг-кампаниями своей собственной "iArmy", и всё при скромном годовом бюджете министерства в $ 184 000. Для сравнения, бюджет RT в 2015 году составляет примерно $ 247 млн.

Подходы Запада и Украины - даже при наличии соответствующих ресурсов – не правильные. Бороться с пропагандой лоб в лоб контр-пропагандой не только нереально, но и глубоко ошибочно. Моя коллега Катя Мясникова из Независимой ассоциации телерадиовещателей Украины приравняла это к «лечению рака туберкулезом». Это грязная низменная борьба, которая оказалась весьма неэффективной в изменении мнения и получении доверия. Вместо этого, борьба с пропагандой с помощью контрпропаганды только порождает отчаяние, цинизм, и замешательство среди целевых групп населения.

Жители Донбасса, восточного региона Украины, - те, которые прячутся в подвалах в Дебальцево, а также более одного миллиона перемещенных лиц - плохо подходят на роль целевой аудитории для западного PR наступления и гипер-патриотических сообщений украинских СМИ. Им срочно необходима фактическая и очень практичная информация – «новости, которые можно использовать», как однажды это назвало одно американское издание – которая будет иметь важное значение для их жизни. Вместо того, чтобы бороться с российскими политтехнологами напыщенными "сообщениями" с Запада или из Киева, мы должны сконцентрироваться на поддержке хорошей местной журналистики и содействии распространению объективных новостей и информации. Это включает в себя подробные сообщения о том, как сохранять людей в безопасности, накормленными, одетыми, защищенными, на связи с семьей и друзьями, и, как восстановить их жизни. Уже есть СМИ, которые занимаются этой проблемой в Украине, и мы должны поддерживать их.

Эти информационные потребности расколотых войной восточных населенных пунктов Украины детализированы в отчете Internnews «Украина: В ловушке пропагандистской войны. Брошенные. Разочарованные. Заклейменные». Этот отчет показывает, что гуманитарная информация о том, где получить столь необходимые основные ресурсы, является наиболее неотложной потребностью для этих групп населения. Помимо такой срочной информации, эти люди должны вновь обрести чувство контроля, которое может поддерживаться только целенаправленной, объективной информацией. В то время как пропаганда и бесконечные теории заговора подрывают право людей на знание, принижая их достоинство и уважение к ним, репортажи с местной информацией могут быть мощным первым шагом к восстановлению доверия этих недовольных общин - доверия к украинскому правительству и качественным СМИ, как надежному источнику информации.

Задолго до того, как на востоке вспыхнули боевые действия, украинцы едва ли доверяли средствам массовой информации. Ведущие медиа-компании контролировались олигархами или политическими интересами и служили инструментами для политической и экономической вендетты. После революции на Майдане, за которой вскоре последовала аннексия Россией Крыма и восстание пророссийских сепаратистов на Донбассе, умеренные голоса могли быть - и часто были – охарактеризованы как анти-патриотические. Сегодня, национальные средства массовой информации Украины сосредоточились в основном на освещении войны, следуя «патриотической» редакционной политике, которая посвящает мало времени и внимания гуманитарному кризису и его последствиям.

На контролируемых повстанцами территориях, свобода средств массовой информации почти уничтожена, поскольку большинство журналистов региона бежали, и сепаратисты установили строгий контроль над информационными ресурсами. Они запустили по крайней мере четыре новых телевизионных канала и множество радиостанций, передающих программы от традиционных казачьих песен до ток-шоу, в которых гости спорят о тонкостях русского православия - явно идеологический проект. Они позволили нескольким украинским журналистам войти на территории, находящиеся под их контролем. В результате, ни украинские национальные, ни местные СМИ не смогли эффективно функционировать в качестве государственной службы средств массовой информации для востока.

Это не означает, что в Украине нет средств массовой информации, которые занимаются правильным делом. Умеренные голоса, такие как онлайн Hromadske.tv, Громадське радио, и его филиалы в Киеве, на Донбассе и в Запорожье противостоят проблеме. Почти все эти компании – новые игроки, которые возникли с нуля во время Евромайдана. Они принадлежат журналистам и активистам, а не олигархам или государству, и их внимание сосредоточено на местных, а не национальных новостях. Они не только освещают конфликт, но также дают слово пострадавшим от него, позволяя подлинным и важным жалобам звучать в эфире, и требуя ответственности от правительства.

Очень жаль, что большинство из этих компаний доступны только онлайн, и что доступ к ним ограничен для пожилых и бедных - двух групп, наиболее сильно пострадавших в результате конфликта. Помощь этим компаниям в распространении их сообщений и развитии способов их передачи – а не борьба с ложью России своей собственной ложью – это один из способов того, как Украина и Запад могут выиграть информационную войну.