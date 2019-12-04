Савченко насыпала под Радой земли и поставила елку – видео
11:41, 04 декабря 2019Политика
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Сегодня в парламенте состоятся слушания на тему земельной реформы.
Надежда Савченко принесла под Раду мешок грунта / depo.ua
Бывший народный депутат Надежда Савченко пришла на акцию протеста под парламентом с мешком земли.
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Как сообщает Depo.ua, землю высыпали под стенами Верховной Рады, а затем водрузили на насыпь елку. Таким образом Савченко и ее единомышленники протестуют против закона о запуске рынка земли.
Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке электроэнергии и в первом чтении - об оборонных закупках.
Кроме того, В 15.00 сегодня состоятся парламентские слушания на тему: “Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения”.
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