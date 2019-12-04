Савченко насыпала под Радой земли и поставила елку – видео

Сегодня в парламенте состоятся слушания на тему земельной реформы.

Бывший народный депутат Надежда Савченко пришла на акцию протеста под парламентом с мешком земли.

Читайте такжеПолитики, бандиты, простые строители: Савченко рассказала, кто зовет ее замуж (видео)

Как сообщает Depo.ua, землю высыпали под стенами Верховной Рады, а затем водрузили на насыпь елку. Таким образом Савченко и ее единомышленники протестуют против закона о запуске рынка земли.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке электроэнергии и в первом чтении - об оборонных закупках.

Кроме того, В 15.00 сегодня состоятся парламентские слушания на тему: “Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения”.