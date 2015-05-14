Депутата от "Оппозиционного блока" обвинили в поддержке терроризма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил на заседании парламента.

Он отметил, что Дунаев во время выступления на митинге в Северодонецке 9 мая высказал поддержку террористам. По словам Ляшко, Дунаев назвал террористов и предателей “героями, которые с оружием в руках защищают свое право на жизнь и на работу”.

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В ответ Дунаев отметил, что Ляшко было бы целесообразно хотя бы раз приехать в Луганскую область на передовую. Он утверждает, что Ляшко искажает его высказывания.

Во время этих выступлений в сессионном зале депутаты прекратили работу, в частности, парламентарии от коалиции подходили ближе к Дунаеву, а его коллеги по фракции не допускали к нему, чтобы не возникли столкновения.

Вместе с тем Дунаев отказался комментировать журналистам в кулуарах ВР ситуацию с обвинениями со стороны Ляшко, лишь сказал: “Я считаю, что люди гибнут напрасно”.

Ранее УНИАН сообщал, что уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, депутат Ирина Геращенко направила запрос в ГПУ с просьбой проверить, действительно ли депутат "Оппоблока" Наталья Королевская причастна к финансированию террористов.