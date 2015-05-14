Депутата от "Оппозиционного блока" обвинили в поддержке терроризма
Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал Генпрокуратуру направить представление о лишении неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Сергея Дунаева за поддержку им террористов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил на заседании парламента.
Он отметил, что Дунаев во время выступления на митинге в Северодонецке 9 мая высказал поддержку террористам. По словам Ляшко, Дунаев назвал террористов и предателей “героями, которые с оружием в руках защищают свое право на жизнь и на работу”.
Читайте такжеЛуценко об отставке Авакова: коалиция не обсуждала этот вопрос
В ответ Дунаев отметил, что Ляшко было бы целесообразно хотя бы раз приехать в Луганскую область на передовую. Он утверждает, что Ляшко искажает его высказывания.
Во время этих выступлений в сессионном зале депутаты прекратили работу, в частности, парламентарии от коалиции подходили ближе к Дунаеву, а его коллеги по фракции не допускали к нему, чтобы не возникли столкновения.
Вместе с тем Дунаев отказался комментировать журналистам в кулуарах ВР ситуацию с обвинениями со стороны Ляшко, лишь сказал: “Я считаю, что люди гибнут напрасно”.
Ранее УНИАН сообщал, что уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, депутат Ирина Геращенко направила запрос в ГПУ с просьбой проверить, действительно ли депутат "Оппоблока" Наталья Королевская причастна к финансированию террористов.