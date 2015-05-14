Закон о военном положении: что должны знать граждане Украины

Распространяемые панические слухи не соответствуют действительности, говорится в сюжете ТСН.

Президент Петр Порошенко заявлял, что военное положение будет введено в случае полномасштабного наступления на Украину. Благодаря закону граждане теперь могут понять, о чем в таком случае идти речь.

Само решение о военном положении предлагает президент, а парламент одобряет. То есть единолично оно не будет приниматься.

В законе говорится о расквартировании на территории, где введено военное положение, к гражданским могут подселять военных. Также возможным станет введение комендантского часа вплоть до полного запрета передвижения.

Отменяются митинги и политические собрания. Принудительным может быть привлечение к оборонным работам – например, к рытью окопов.

Государство получит право отчуждать имущество для нужд армии. к примеру, личные автомобили или транспорт частных предприятий.

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Кроме того, закон позволяет интернировать – то есть изолировать тех, кто представляет угрозу, в том числе и граждан других стран.

Чтобы контролировать ситуацию и принимать срочные решения на территориях действия военного положения могут создать военные администрации. Их руководителей назначает президент, а контролируют Генштаб и правительство.

Полномочия главы государства, правительства и парламента во время военного положения не могут быть прекращены.

Теперь вопрос заключается в том, будет ли такое положение когда-нибудь внедрено в Украине. Ответ зависит от поведения противника и воли руководства государства.