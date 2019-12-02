Кремль: Путин на встрече в Париже готов объяснить Зеленскому, почему Россия не желает обсуждать возвращение Крыма

Песков предупредил, что если Зеленский поднимет этот вопрос на личной встрече с Путиным, то глава российского государства «даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставится».

Президент России Владимир Путин на встрече в Париже может объяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому, почему РФ не желает обсуждать возвращение Крыма Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какого-либо обсуждения темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях», - сказал Песков, комментируя заявления Зеленского о желании создать новую площадку с участием США для возвращения Украине оккупированного Крыма.

При этом Песков подчеркнул, что если Зеленский поднимет этот вопрос на личной встрече с Путиным, то глава российского государства «даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут ставится».

«Президент (Путин) всегда далает (это) открыто конструктивно и абсолютно исчерпывающе», - отметил его пресс-секретарь.

При этом Песков подчеркнул, что реакция Путина не зависит от формата встречи и поднятие этого вопроса в «нормандском формате», и что «этот вопрос не приведет к сворачиванию переговоров в Париже».

Как сообщал УНИАН, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.