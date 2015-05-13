Порошенко начал визит в Германию (фото)

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в "Твиттере". "Президент прибыл в Берлин, где проведет переговоры с федеральным канцлером Германии".

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В ходе двухдневного визита президент Петр Порошенко обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель выполнение минских соглашений и итоги визита канцлера в Москву.

Перед началом переговоров с президентом Петром Порошенко в Берлине Ангела Меркель заявила, что считает отношения Германии и Украины замечательными, передают РИА Новости. "Могу сказать, что двусторонние отношения замечательные. Со стороны федерального правительства мы стараемся помогать экономической перестройке в Украине", - сказала немецкий канцлер.

По ее словам, постоянный обмен мнениями между руководством двух стран проходит "очень интенсивно".

В настоящее время встреча лидеров двух государств уже началась.

Напомним, программой визита запланировано, что сегодня Петр Порошенко посетит Берлин, 14 мая – немецкий город Аахен, где встретится с мировыми и европейскими лидерами. Ожидается, что соблюдение минских соглашений, экономическая ситуация и проведение реформ в Украине будут в центре внимания встречи Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.