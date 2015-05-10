Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена - Меркель
21:19, 10 мая 2015Политика
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Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, и стороны продолжат работать в этом направлении.
REUTERS
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве.
"Нам следует считаться с тем, о чем идет речь при реализации минского комплекса мер, сообщает Европейская правда.
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Речь идет о том, чтобы суверенность, суверенитет и территориальная целостность Украины были восстановлены, и мы будем продолжать совместно над этим работать", — сказала она.
По ее словам, "преступная аннексия Крыма" нанесла серьезный удар по отношениям РФ и Германии и угрожает европейскому строю в целом.
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