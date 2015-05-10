Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с Владимиром Путиным в Москве.

"Нам следует считаться с тем, о чем идет речь при реализации минского комплекса мер, сообщает Европейская правда.

Читайте такжеПутин подтвердил участие на переговорах по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Речь идет о том, чтобы суверенность, суверенитет и территориальная целостность Украины были восстановлены, и мы будем продолжать совместно над этим работать", — сказала она.

По ее словам, "преступная аннексия Крыма" нанесла серьезный удар по отношениям РФ и Германии и угрожает европейскому строю в целом.