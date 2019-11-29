НАБУ объявило в розыск экс-главу правления «VAB Банка»

Соответствующая информация содержится на сайте Министерства внутренних дел в разделе о лицах, скрывающихся от органов власти.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего председателя правления «VAB Банка» Дениса Мальцева.

Соответствующая информация содержится на сайте Министерства внутренних дел в разделе о лицах, скрывающихся от органов власти. Датой его исчезновения указано 21 ноября.

Мальцеву инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеДело "VAB Банка”: суд арестовал экс-сотрудницу НБУ на два месяца, залог - 15 миллионов

Как сообщал УНИАН, 11 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюрозадержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году «ВиЭйБи Банку».

В течение 11-12 ноября по этому делу было сообщено о подозрении восьми лицам. Так, детективы НАБУ вручили подозрения председателю правления «Райффайзен Банка Аваль» Александру Писаруку, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя председателя НБУ, бывшему директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге, а также бывшему исполняющему обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому, который с апреля 2018 года входит в состав Совета НБУ по квоте президента.

Также вручены подозрения ряду должностных лиц «ВиЭйБи Банка» и частных компаний, связанных с бывшими владельцами этого финучреждения.

13 ноября в НАБУ заявили, что прислали по почте уведомление о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита владельцу и экс-председателю правления «ВиЭйБи Банка».

В НАБУ отметили, что, таким образом, по состоянию на 13 ноября круг подозреваемых по этому делу расширился до 10 человек.

22 ноября НАБУ объявило в розыск бывшего владельца «Виэйби Банка», владельца одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

«ВиЭйБи Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Основным владельцем банка был владелец одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Бахматюк.

Фонд гарантирования вкладов после решения НБУ о признании банка неплатежеспособным ввел временную администрацию в «VAB Банк» в ноябре 2014 года, а с марта 2015 года проводит ликвидацию финучреждения.