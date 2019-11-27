Рябошапка не исключает открытия новых дел в отношении Пашинского

По словам генпрокурора, журналистам и общественности станут известны детали «чуть позже».

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не исключает открытия новых уголовных производств, в которых будет фигурировать бывший народный депутат Сергей Пашинский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Киеве.

На вопрос, будут ли открыты новые дела, в которых будет фигурировать Пашинский, Рябошапка ответил: «Я этого не исключаю».

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«Был продлен срок расследования того дела, по которому он (Пашинский - УНИАН), собственно, находится под стражей. Скоро истекает срок действия судебного решения о содержании под стражей, и, соответственно, мы будем обращаться по поводу продления (действия меры пресечения - УНИАН)», - отметил Рябошапка.

На вопрос, известно ли, по каким эпизодам могут быть открыты новые производства в отношении Пашинского, Рябошапка ответил: «Нам известно, а вам будет известно чуть позже».

Как сообщал УНИАН, 7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря. Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

После этого дело, касающееся данного конфликта несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли, последний раз - в сентябре.

Также против Химикуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

18 октября коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского райсуда Киева об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.