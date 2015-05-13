Луценко объяснил, при каком условии Донбасс может стать автономным

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" во вторник, 12 мая, сказал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, имея ввиду децентрализацию, пишет Обозреватель.

"Я не против, чтобы был автономный Донбасс, но при условии, чтобы автономными были все области. Я имею в виду, чтобы полномочий Донбасс получил столько, сколько, например, Галичина. Они все должны иметь максимум полномочий", - отметил Луценко.

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"Донбасс - неотъемлемая часть Украины. И никакого особого, отличного от всей остальной страны статуса", - добавил он.