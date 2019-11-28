Украина надеется на тесное сотрудничество с новым президентом Еврокомиссии - Зеленский

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии, который должен начать свой пятилетний срок работы с 1 декабря 2019 года. Впервые президентом Еврокомиссии будет женщина - бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на тесное сотрудничество с новым президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он написал в Twitter.

Читайте такжеПутин призвал россиян не зацикливаться на украинцах

«Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым президентом Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой в достижении амбициозных целей в отношениях Украина-ЕС, чтобы сделать Европу более сильной, безопасной и процветающей», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии, который должен начать свой пятилетний срок работы с 1 декабря 2019 года.

Впервые президентом Еврокомиссии будет женщина - бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. На этом посту она заменит Жана-Клода Юнкера.

Должность высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности займет бывший министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель. Он заменит на этом посту Федерику Могерини.

Должность комиссара ЕС по европейской политике соседства и расширения займет представитель Венгрии Оливер Варгеи, который заменит Йоганесса Хана.