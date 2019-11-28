Украина надеется на тесное сотрудничество с новым президентом Еврокомиссии - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на тесное сотрудничество с новым президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом он написал в Twitter.
Читайте такжеПутин призвал россиян не зацикливаться на украинцах
«Поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с назначением новым президентом Европейской комиссии! Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с вами и вашей командой в достижении амбициозных целей в отношениях Украина-ЕС, чтобы сделать Европу более сильной, безопасной и процветающей», - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 27 ноября Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии, который должен начать свой пятилетний срок работы с 1 декабря 2019 года.
Впервые президентом Еврокомиссии будет женщина - бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. На этом посту она заменит Жана-Клода Юнкера.
Должность высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности займет бывший министр иностранных дел Испании Хосеп Боррель. Он заменит на этом посту Федерику Могерини.
Должность комиссара ЕС по европейской политике соседства и расширения займет представитель Венгрии Оливер Варгеи, который заменит Йоганесса Хана.