Сенцов в Европарламенте: протягивая руку дружбы Путину, помните о 13 тысячах погибших в Украине

Украинский режиссер Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте.

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов во время выступления в Европейском парламенте во вторник предостерег европарламентариев от сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, пока Кремль продолжает свою агрессию против Украины.

«Есть страна, которая сейчас, наверняка, является самым еврооптимистом в мире, – это Украина. Потому что для нас нет другого пути, другого пути развития, это для нас вопрос выживания. Поэтому каждый раз, когда кто-то из вас будет думать, как протянуть руку дружбы Путину через наши головы, помните о каждом из 13 тысяч погибших в Украине, про те сотни наших ребят, которые находятся в тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о тех крымских татарах, которые могут быть в данный момент арестованы, а в их домах проходят обыски, а семьи останутся без родителей. Помните о тех ребятах, которые прямо сейчас в камуфляжах с нашивкой на руке находятся в окопах, рискуют своей жизнью за нашу и за вашу свободу. Не забывайте о них, пожалуйста. Спасибо! Слава Украине!», – сказал Сенцов, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеСенцов Европарламент призвал не верить Путину (видео)

После его выступления из зала раздался возглас – «Героям слава!». Все присутствующие поприветствовали выступление Олега Сенцова громкими аплодисментами стоя.

После того Сенцов получил премию Сахарова из рук президента Европарламента Давида Сассоли.

Как сообщал УНИАН, украинец стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году. Тогда Россия удерживала его в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов вместе с еще 34 украинцами вернулся из российского заключения 7 сентября этого года в результате обмена с Россией.

С 1988 года Европарламент присуждает премию «За свободу мысли» имени Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.