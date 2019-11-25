Выводы экспертиз, отчеты Фонда гарантирования вкладов и НБУ полностью опровергают обвинения НАБУ – юристы о деле "VAB Банка"

По мнению защитников, НАБУ игнорирует тот факт, что Олег Бахматюк несколько лет пытается добиться реструктуризации.

Дело о рефинансировании «VAB Банка» политически мотивировано, а все обвинения НАБУ полностью опровергаются выводами экспертиз, отчетами Фонда гарантирования вкладов и выводами НБУ, заявляют Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков (адвокатское объединение «Юридическая компания «Капитал»).

Во время пресс конференции «Новые обстоятельства дела Писарука-Бахматюка» юристы опровергли основные обвинения НАБУ в резонансном деле: то, что полученное ВиЭйБи банком от НБУ рефинансирование якобы было потрачено неправомерно и то, что оценка залога, предоставленного банком, была искусственно заниженной.

«Отчет Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выводы которого также подтверждаются НБУ, свидетельствует – средства, которые предоставлялись в рамках рефинансирования, использовались исключительно на цели, определенные при выдаче такого рефинансирования. Речь идет о предоставленном НБУ рефинансировании ВиЭйБи банка на сумму 1,2 миллиарда гривень, то, что является основой дела НАБУ. Они были выплачены вкладчикам во время финансового кризиса 2014-2015 годов. Все средства были использованы на выплаты 80 тысяч вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 миллионов гривень. Что касается обвинения в якобы неправомерной оценке залога, предоставленного банком под рефинансирование, ее соответствие подтверждают две официальные государственные экспертизы. У нас на руках есть заключения Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Правильность оценки объектов подтверждает и Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Но есть еще одна экспертиза, которую никто не видел, сделанная частной структурой по заказу НАБУ, и НАБУ почему-то именно на ее основании выдвигает обвинения», – заявляют юристы.

Также они выразили удивление заявлениями НАБУ о том, что «VAB Банк» при получении стабилизационного кредита будто бы не предоставил план финансовой стабилизации, ведь информация о предоставлении такой программы банком является открытой и содержится на сайте НБУ.

Кроме того, считают юристы, НАБУ игнорирует тот факт, что сам Олег Бахматюк несколько лет пытается добиться реструктуризации и выплатить 8 миллионов гривень задолженности ликвидированных банков через механизм реструктуризации. Последние такие переговоры состоялись в конце октября этого года – Бахматюк выдвинул предложение внести 500 миллионов гривень, и дальше каждый год платить по 1 миллиард гривень до полной выплаты всей суммы. Однако ответов на свои предложения так и не получил.

Напомним, что НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком «VAB Банку» Олега Бахматюка. Национальный банк уже опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 миллиарда гривень, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа. Объявление в розыск будет оспариваться юристами Олега Бахматюка в суде.