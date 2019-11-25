Прокуратура оспаривает передачу Ляшко на поруки

19 ноября суд Киевской области принял решение об избрании Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.

Прокуратура Киевской области обжалует решение Бориспольского горрайонного суда об избрании политику Олегу Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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«Постановлением следственного судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 19 ноября 2019 частично удовлетворено ходатайство Бориспольской местной прокуратуры о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Олега Ляшко и применена в отношении него мера пресечения в виде личного поручительства», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, не соглашаясь с указанным решением, прокуратурой 22 ноября в Киевский апелляционный суд направлена апелляционная жалоба с требованием о его отмене и избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что в настоящее время дата рассмотрения апелляционной жалобы судом не определена.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Ляшко было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

Ожидалось, что в тот же день суд будет избирать ему меру пресечения.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гаевской, в ходатайстве говорится о взятии под стражу Ляшко без альтернативы залога или любой другой альтернативной меры пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и членом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал Ляшко меру пресечения в виде личного поручительства.

Зато прокуратура просила взять его под стражу сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.