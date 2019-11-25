НАБУ завершило расследование дела экс-нардепа Белоцерковца

По версии следствия, экс-нардеп не задекларировал недвижимость в столице стоимостью в 3,8 млн грн.

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили народному депутату Украины ВР VIIІ созыва о завершении досудебного расследования по подозрению в недекларировании недвижимости в столице.

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Как сообщается на сайте НАБУ, 22 ноября подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в Высший антикоррупционный суд.

«Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017 гг., не задекларировав пользование недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которое принадлежит на праве собственности близкому родственнику народного депутата», – говорится в сообщении.

Расследование приведенных фактов НАБУ вело с марта 2017 года.

Как сообщает ТСН, речь идет о бывшем депутате ВР и советнике мэра Киева Дмитрие Белоцерковце. Последний месяц назад сообщал в Facebook, что НАБУ объявила ему о подозрении. По словам Белоцерковца, Бюро пытаются использовать для «политических репрессий».

Ранее сообщалось, что НАБУ завершило расследование по факту недекларирования экс-главой НАЗК Натальей Корчак своего имущества на 544 тысячи гривень.