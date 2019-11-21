Арахамия призвал силовиков не бояться давления "киевских": "звоните мне, мы их тр*хнем как следует"

Глава фракции рассказал, как провел встречу с силовиками в Николаеве.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал народных депутатов фракции, которые бывают в регионах, разоблачать эпизоды сговора местных элит с Киевом и обращаться к правоохранителям.

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Как сообщает «Украинская правда» соответствующее заявление он сделал во время брифинга 21 ноября. Глава фракции привел пример из собственного опыта:

«Я приїзжаю в Николаев, встречаюсь у главы ОГА на совещании с силовиками и говорю: если кто вам из Киева будет звонить и говорить, туда не ходи, это не делай, это не расследуй, звоните лично мне, и мы их трахнем как следует...

Это феодальная страна, где местные князьки говорят, мы в Киеве договорились, занесли кому-то и нас нельзя трогать – этого уже не будет», – отметил он.

«Поэтому я говорю, все депутаты, которые ездят в регионы, должны эту информацию собирать, приезжать и докладывать. Даже если это не их полномочия, пусть пишут запросы в правоохранительные органы», – отметил Арахамия.

Напомним, в "Слуге народа" после исключения из фракции двух нардепов (Антона Полякова и Анны Скороход) решили разработать "Кодекс поведения".

Кроме того, "Слуга народа" пропишет в положении о фракции возможность приостановления членства в ней.