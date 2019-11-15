В "Слуге народа" после исключения из фракции двух нардепов решили разработать "Кодекс поведения"
13:21, 15 ноября 2019Политика
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Председатель фракции выступил с инициативой разработать определенный Кодекс поведения.
В "Слуге народа" хотят разработать Этический кодекс / фото УНИАН
Во фракции "Слуга народа" договорились разработать Этический кодекс.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала представитель правительства в парламенте, депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.
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«Мы договорились на фракции разработать кодекс, разработать положение, разработать Этический кодекс, где бы мы понимали, что нарушение такого положения приведет к утрате мандата или к выходу из фракции», - сообщила она.
В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Я сегодня выступил с инициативой, чтобы у нас был разработан, до вторника будет проект, Кодекс поведения".
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