Пристайко пояснил, почему Украина не может требовать вывода российских войск с Донбасса перед "нормандским встречей"

Глава МИД заявляет, что украинская сторона готова согласиться на разумный компромисс ради достижения реального прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему Украина не может требовать вывода российских войск перед "нормандской встречей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

В частности, его спросили, должна ли встреча лидеров стран "нормандского формата" проходить только тогда, когда Россия выведет свои войска из Донбасса.

"Мы ожидаем от встречи "нормандской четверки" именно в Париже, куда нас пригласил президент Макрон, все четыре страны - мы надеемся, что на этой встрече мы достигнем реального прогресса, которого мы ожидали как минимум с 2016 года, когда была последняя встреча в "нормандском формате", - заявил Пристайко.

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При этом, по его словам, каждая пропущенная возможность встречи в "нормандском формате" воспринималась в Украине "очень болезненно и очень эмоционально".

В то же время министр просит спокойно воспринимать заявления украинских политиков и обращать внимание на то, что украинской власти удается достигать.

"Несмотря на все сложности процесса, мы все же продвигаемся по нему, и отвечая ... на вопрос, действительно ли мы говорим о том, что на момент "нормандской встречи" все должны быть выведены, - нет, я не помню, чтобы кто-то из украинских политиков такое сказал. Хотя поверьте, каждый из 46 миллионов украинцев рассчитывал бы на то, чтобы иностранные вооруженные формирования и незаконные вооруженные формирования, все, кто взял оружие, покинули территорию нашего государства", - заявил Пристайко.

Вместе с тем он сказал, что на сегодняшний момент надо быть реалистами.

"Мы понимаем, что требовать этого (вывода российских войск - УНИАН), прямо перед "нормандской встречей", просто нет смысла. Мы едем на "нормандскую встречу" с открытыми идеями, и мы умом готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого украинцы давно уже ждут", - подчеркнул глава МИД.