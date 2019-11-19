Франция и Германия не являются нейтральными посредниками в переговорах по Донбассу – МИД ФРГ

ФРГ и Франция будут делать вклад в то, чтобы мир пришел на восток Украины.

Германия и Франция в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не являются нейтральными посредниками, а отстаивают территориальную целостность Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил во время совместной с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции в Киеве.

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По его словам, закон об особом статусе вместе с подготовкой местных выборов и вопрос о преступлениях, которые были совершены во время конфликта на Донбассе, являются лишь отдельными вопросами, которые должны быть выяснены в ходе переговоров.

«Германия вместе с Францией будет много делать для того, чтобы сделать свой вклад в решение, чтобы мир наконец пришел на восток Украины. Мы это делаем не как нейтральные посредники. Мы стоим за интересы Европы, за принципы европейского мирного порядка, и поэтому мы стоим за территориальную целостность Украины в рамках ЕС, как и вообще наша двусторонняя поддержка для Украины не имеет себе равных», - отметил Маас.

Как сообщал УНИАН, в Европейском Союзе призывают Россию обеспечить беспрепятственное судоходство в Керченском проливе после возвращения Украине, захваченных в ноябре 2018 года, военных катеров «Бердянськ» и «Нікополь», а также буксира «ЯнИ Капу».