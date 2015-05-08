Боевики готовят провокации с масштабными жертвами среди мирного населения - СНБО

В ближайшие дни боевики готовят провокации с масштабными жертвами, - сообщает пресс-служба СНБО.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины советуют жителям на оккупированных территориях Донбасса воздержаться от участия в массовых мероприятиях из-за угрозы масштабных провокаций с человеческими жертвами со стороны российско-террористических группировок.

В этой связи СНБО обратился к мирным гражданам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса: "Предупреждаем местное население, которое осталось на оккупированных территориях о реальной опасности для их жизней от запланированных российско-террористическими группировками провокаций и советуем воздержаться от участия в указанных опасных мероприятиях".

Данные провокации планируются для срыва «минских соглашений» и возобновления активных боевых действий на востоке Украины.

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Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, боевики готовят масштабную кровавую провокацию 9 мая в Донецке, и намерены расстрелять мирную демонстрацию, чтобы создать повод для массированного наступления в районе населенных пунктов Широкино, Пески и Станица Луганская.

«По данным разведки, главари незаконных вооруженных формирований готовят масштабную кровавую провокацию, а именно в день Победы, 9 мая, боевики намерены расстрелять мирную демонстрацию в Донецке. В этом террористическом акте враг заранее обвинит силы АТО», - заявил 5 мая руководитель пресс-службы Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.