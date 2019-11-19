Прокурор просит суд взять Ляшко под стражу без права внесения залога

Ляшко считает, что дело против него «фальсифицировано», и виновным себя не считает.

Прокурор просит для бывшего народного депутата Олега Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Бориспольского горрайонного суда Киевской области по избранию Ляшко меры пресечения.

Прокурор отметил, что данную меру пресечения предлагается применить без возможности внесения залога.

Он также отметил, что в ходе досудебного расследования установлены «веские доказательства причастности Ляшко к совершению данного уголовного правонарушения».

После выступления прокурора Ляшко убежден, что дело против него «фальсифицировано», и телесных повреждений депутату «Слуги народа» Андрею Герусу он «не наносил».

Ляшко подчеркнул, что виновным себя не считает. Он также заверил, что скрываться и бежать не собирается.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября Ляшко был уведомлен о подозрении по части 2 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

Ожидалось, что в тот же день суд будет избирать ему меру пресечения.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гайовской, в ходатайстве говорится о взятии под стражу Ляшко без альтернативы залога или любой другой альтернативной меры пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и членом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь» 6 ноября.