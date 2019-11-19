Тимошенко ответила Зеленскому на его слова о "сладких" должностях в Раде и пригласила на корпоратив

Владимир Зеленский заявил, что Юлия Тимошенко предлагала кадры из своей команды на «сладкие места» в органах государственной власти в обмен на поддержку партии «Слуга народа» в Раде.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко отреагировала на заявление президента Украины о том, что "ей не дают сладенького", приглашением Владимира Зеленского на корпоратив.

Об этом Тимошенко написала на своей странице в Фейсбуке.

"Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль ... Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они сорвали джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ... Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино", - заявила Тимошенко.

Напомним, фракция "Батькивщина" заявила о переходе в оппозицию к власти.

Вчера лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что предлагала президенту Владимиру Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции, но только в рамках реализации программы "Нового курса".

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В ответ сегодня президент Зеленский заявил, что Тимошенко предлагала кадры из своей команды на «сладкие места» в обмен на поддержку в Верховной Раде. Однако, по словам президента, «эпоха договорняков» закончилась навсегда.

Напомним, во времена актерства Зеленского в студии "Квартал 95" политик "сыграл" на пианино "половым органом". Этот номер приобрел широкую популярность и даже стал частью сюжета в американском сатирическом шоу Last Week Tonight в контексте скандала с телефонным разговором Зеленского с Дональдом Трампом.