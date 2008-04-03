Тимошенко: хочу верить, что парламент наконец заработает

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что на следующей неделе коалиция демократических сил проголосует за отставку действующих председателей и назначит новых руководителей Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета и Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

“Я имею очень большие надежды, что со следующей недели парламент начнет работать системно, и коалиция будет голосовать единогласно. Правительство передало в Верховную Раду, во-первых, программу деятельности правительства “Украинский прорыв”, которая должна быть утверждена парламентом. Во-вторых, мы имеем уже десятки законопроектов, являющихся системными, которые изменяют жизнь страны, и которые сегодня лежат в парламенте, но ни одного ответа нет”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что до конца недели планирует провести встречу с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ для обсуждения работы парламента. “Я хочу верить, что парламент наконец заработает и не будет стоять на пути настоящих реформ в Украине”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об освобождении Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета Украины - «за» проголосовало 220 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Также парламент не поддержал решение об освобождении Эдуарда ПРУТНИКА от должности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания - «за» проголосовало 225 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК назвал нарушением законодательства Украины отказ парламента поддержать решение этих вопросов.