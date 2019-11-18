"Ах ты ж, скотыняка!" Нардеп Беленюк показал, как защититься от Ляшко (видео)

Свое видео Жан Беленюк назвал "Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически осуществляются нападения".

Спортсмен и депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк записал видео, в котором показал бойцовские приемы самообороны «для депутатов, на которых периодически совершаются нападения».

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Соответствующие видео Беленюк выложил на своей странице в Facebook.

По всей видимости, нардеп намекал на недавнее нападение лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь".

"Когда вас начинают брать за рубашку - подворот! А когда вас атакуют спереди - бросайте прогибом!" - сказал Беленюк, продемонстрировав два приема самообороны.

Как сообщал УНИАН, бывшему народному депутату, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко сегодня, 18 ноября, было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Ожидалось, что сегодня суд будет избирать ему меру пресечения. Как сообщала Гайовская, в ходатайстве говорится о взятии под стражу Ляшко без альтернативы залога или любого другого альтернативного пресечения.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и народным депутатом из фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.

Сам Ляшко сообщил в Facebook и о вручении ему еще и вызова на допрос. Он заявил, что придет на допрос, хоть и считает, что "дело сфальсифицировано и является политическим преследованием".