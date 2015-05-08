Генпрокуратура арестовала счета и автопарк экс-нардепа Юрия Иванющенко (документ)

Генеральная прокуратура наложила арест на счета в украинских банках и автопарк, которые принадлежали бывшему народному депутату от фракции Партии регионов Юрию Иванющенко, пишет Украинская правда.

Об этом сказано в ответе заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука.

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«В ходе досудебного расследования наложены аресты на счета Юрия Иванющенко в банковских учреждениях Украины и на принадлежащие ему транспортные средства. Также с целью наложения ареста на денежные средства, находящиеся за рубежом в банковских учреждениях и принадлежат Иванющенко и членам его семьи, в компетентные органы Латвийской республики, Монако и Швейцарии направлены запросы о международно-правовой помощи, которые сейчас находятся на исполнении». - говорится в документе ГПУ.

Ранее сообщалось, что соратника экс-президента Виктора Януковича экс-депутата ВР от Партии регионов Юрия Иванющенко объявили в розыск.

Также, 19 января по ходатайству ГПУ украинский суд наложил арест на свыше 72 млн швейцарских франков, которые хранятся на банковских счетах экс-народного депутата от ПР Юрия Иванющенко в Швейцарской Конфедерации, что подтверждено подразделением финансовой разведки Швейцарии.