Иванющенко объявили в розыск
19:07, 27 января 2015Политика
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Соратника экс-президента Виктора Януковича экс-депутата ВР от Партии регионов Юрия Иванющенко объявили в розыск.
Юрий Иванющенко / УНИАН
Это следует из информации, размещенной на сайте МВД, пишет Украинская правда.
Он разыскивается в связи с обвинением в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах.
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Отмечается, что Иванющенко исчез из поля зрения правоохранителей 15 декабря 2014 года.
Как сообщалось, генеральная прокуратура Украиныналожила арест на принадлежащие Иванющенко денежные средства в сумме свыше 72 млн швейцарских франков, которые хранятся на его банковских счетах в Швейцарии.
Иванющенко было объявлено подозрение в незаконном обогащении.
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