Иванющенко объявили в розыск

Это следует из информации, размещенной на сайте МВД, пишет Украинская правда.

Он разыскивается в связи с обвинением в присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах.

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Отмечается, что Иванющенко исчез из поля зрения правоохранителей 15 декабря 2014 года.

Как сообщалось, генеральная прокуратура Украиныналожила арест на принадлежащие Иванющенко денежные средства в сумме свыше 72 млн швейцарских франков, которые хранятся на его банковских счетах в Швейцарии.

Иванющенко было объявлено подозрение в незаконном обогащении.