"Молодежь – самое ценное сокровище страны": Зеленский поздравил украинцев с Днем студента

Президент наголосив, що Україні потрібні таланти, креативність, сміливість, готовність студентів змінювати правила та творити нову країну.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что государству жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине.

Об этом глава государства заявил в заметке на своей странице в Facebook по случаю Дня студента.

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«Именно студенческая молодежь всегда была драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой Революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая Революцией достоинства», - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в Нью-Йорке, Берлине, Токио и, собственно, в любом уголке планеты.

«Но, по моему мнению, для молодого и невероятно талантливого поколения украинцев это было бы слишком просто. Действительно амбициозный челлендж - это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну! Верю, нам с вами это по силам. С Днем студента!» - подытожил президент.

Как сообщал УНИАН, ежегодно 17 ноября празднуется Международный день студентов. Он был основан в 1941 году на встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но начал отмечаться с 1946 года. В Украине 17 ноября стали отмечать как День студента с 1999 года согласно указу президента № 659/99 от 16 июня 1999 года.