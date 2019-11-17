День студента 2019: поздравления с Днем студента в стихах, картинках и открытках

Международный день студента отмечается ежегодно 17 ноября, начиная с 1946 года, в память о чешских студентах-патриотах.

Международный день студентов отмечается ежегодно 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году на встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах. В Украине 17 ноября стали отмечать как День студента с 1999 года согласно указу президента № 659/99 от 16 июня 1999 года.

История праздника

Хотя праздник ассоциируется с молодостью и весельем, его история, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями. В частности, 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, пражские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28 октября 1918 года). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Оплетала 15 ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В честь этих событий и был установлен Международный день студента.

День студента в Украине 17 ноября

Сегодня День студента празднуется во многих странах мира. В Украине 17 ноября стали отмечать как День студента с 1999 года согласно указу президента № 659/99 от 16 июня 1999 года.

Поздравления с Днем студента в стихах и прозе

Поздравляю с Международным днем студентов, с призванием юности и веселья, великих стремлений и неугасаемого энтузиазма. Желаю всё время что-то затевать, не упускать своих возможностей, не терять уверенности в своём успехе и всегда добиваться своих лучших побед.

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Поздравляю с Международным днём студентов и желаю всегда быть на волне позитива, постоянно стремиться к новому успеху, ни за что не упускать своей возможности и никогда не пожалеть о совершенном выборе. Удачи и лёгких сессий!

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День студента — лучший праздник!

Поздравляю всех-всех-всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди — вся жизнь, успех...

Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

***

Немало радостных моментов

Пусть поджидает впереди,

Ведь жизнь прекрасна у студентов,

Лишь только ты вперед иди

Навстречу знаниям чудесным

И встречам с множеством друзей,

И не теряй ты интереса

На протяженьи жизни всей,

Пусть будет много комплиментов,

Уйдут проблемы, словно дым!

С Международным днем студентов,

С прекрасным праздником твоим!

***

Кто не чужд словам "стипуха",

"пара", "сессия", "везуха",

По ночам зовет "халяву",

Сидя спать имеет навык,

И выучивает крепко

За ночь сотни две конспектов —

Тот, конечно же, студент,

Будущий интеллигент,

Пусть пока и небогатый.

С днем студентов вас, ребята!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

Поздравляю с днем студента

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

Поздравления с Днем студента в картинках и открытках