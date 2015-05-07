Президент ожидает от Рижского саммита солидарности ЕС с Украиной

Об этом он заявил во время политической панели "Европейская интеграция, как урок полученный после Второй мировой войны" сегодня в Гданьске, где он принимает участие в мероприятиях по празднованию 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе.

Читайте такжеПорошенко: ООН должна направить на Донбасс миротворческую миссию

"Европейская интеграция будет продолжаться до тех пор, пока Украина не войдет в состав европейской семьи... Если Европа не поддержит Украину, значит Европа предаст сама себя", - сказал он.

"Я надеюсь, что Европа продемонстрирует свою солидарность с Украиной", - сказал он.

Порошенко также отметил, что украинский народ выбрал свой путь - движение в Европу - и ждет поддержки ЕС на этом пути.

"Мы движемся в Европу и наш выбор - это европейский выбор", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл в Гданьск для участия в мероприятиях по празднованию 70-летия победы над нацизмом.

В этих мероприятиях 7-8 мая в Гданьске принимают участие президенты Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Эстонии, Литвы, Румынии и Украины.

Участие в торжествах подтвердили также главы парламентов Испании и Латвии, премьер Словакии, бывший президент Германии Хорст Келер, заместитель председателя парламента Венгрии и министр обороны Франции. О своем участии также заявили генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель Европейского Совета Дональд Туск.