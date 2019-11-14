"Скрипел зубами каждое утро": Луценко пожаловался, что ему было некомфортно в ГПУ

Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ, пожаловался Луценко.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что чувствовал себя в ГПУ некомфортно, а после избрания нового президента едва заставлял себя ходить на работу.

Об этом Луценко рассказал в интервью Украинской правде.

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«Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ», – сказал он.

По словам Луценко, он «ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна»

«Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья», – подчеркнул Луценко, пожаловавшись, что не имел поддержки парламента.

На вопрос, почему так долго держался за должность, Луценко ответил: "А что – сбросить ее?".

"А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?... Я сжал зубы и сказал себе: я не отдам этого "окопа" для тех, кто может использовать ГПУ ", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ГБР по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии открыло уголовное производство в отношении Луценко.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В ГБР отметили, что заявление Арахамии касается возможного сговора Луценко с рядом бывших народных депутатов и другими лицами относительно незаконного игорного бизнеса.

Летом в эфире одного из телеканалов Арахамия утверждал, что Луценко якобы является акционером сети нелегальных казино.