В Минобороны рассказали, когда в Украину прилетит самолет из Непала
00:35, 07 мая 2015Политика
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В ночь на четверг, 7 мая, самолет с эвакуированными из Непала украинцами должен прилететь в Украину.
В Минобороны рассказали, когда в Украину прилетит самолет из Непала / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
По данным ведомства, самолет Ил-76 прилетит в аэропорту Борисполь в 2.30.
Министерство иностранных дел Украины в Twitter сообщило, что в 23.06 эвакуированные из зоны стихийного бедствия в Непале украинские граждане уже проходили паспортный контроль в аэропорту столицы Азербайджана Баку
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"Скоро вылет в Киев", - говорится в сообщении.
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