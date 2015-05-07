В Минобороны рассказали, когда в Украину прилетит самолет из Непала

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, самолет Ил-76 прилетит в аэропорту Борисполь в 2.30.

Министерство иностранных дел Украины в Twitter сообщило, что в 23.06 эвакуированные из зоны стихийного бедствия в Непале украинские граждане уже проходили паспортный контроль в аэропорту столицы Азербайджана Баку

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"Скоро вылет в Киев", - говорится в сообщении.