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В сессионном зале Рады депутаты ОПЗЖ включили звуковой сигнал (видео)

10:30, 13 ноября 2019
Политика
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В Раде сегодня неспокойно / фото УНИАН

В сессионном зале Верховной Рады народные депутаты из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» включили звуковой сигнал, чтобы помешать работе парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, вероятно, этот прибор держал народный депутат Украины Илья Кива.

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В это время с трибуны парламента выступал народный депутат Украины Никита Потураев (фракция «Слуга народа»). Он отметил, что необходимо передать землю украинцам и «покончить с коммунизмом» в Украине.

Во время его выступления неподалёку от трибуны народные депутаты из ОПЗЖ кричали «Позор!», заявляя, что землю нельзя продавать.

Депутаты от «Слуги народа» продолжают стоять возле трибуны и президиума парламента.

Как известно, сегодня ВР планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются продажи земли в Украине.

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Теги: #Рада#Украина#депутаты#Земля