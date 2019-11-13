В сессионном зале Рады депутаты ОПЗЖ включили звуковой сигнал (видео)
В сессионном зале Верховной Рады народные депутаты из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» включили звуковой сигнал, чтобы помешать работе парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, вероятно, этот прибор держал народный депутат Украины Илья Кива.
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В это время с трибуны парламента выступал народный депутат Украины Никита Потураев (фракция «Слуга народа»). Он отметил, что необходимо передать землю украинцам и «покончить с коммунизмом» в Украине.
Во время его выступления неподалёку от трибуны народные депутаты из ОПЗЖ кричали «Позор!», заявляя, что землю нельзя продавать.
Депутаты от «Слуги народа» продолжают стоять возле трибуны и президиума парламента.
Как известно, сегодня ВР планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются продажи земли в Украине.