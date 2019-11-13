цей матеріал доступний українською

Противники продажи земли принесли под здание Рады свинью в гробу (фоторепортаж)

09:23, 13 ноября 2019
Политика
254 0
Под Раду принесли мертвую свинью \ Фейсбук Bogdan Aminov

Читайте такжеРада планирует рассмотреть законопроекты о рынке земли в среду

Об этом сообщил журналист Богдан Аминов на странице в соцсети Facebook. Таким образом активисты выступают против законопроектов относительно продажи земли.

"Просто мертвая свинья в гробу под Верховной Радой. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая", - написал он.

Ранее сообщалось, что Рада отложила рассмотрение земельных законов. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Запуск рынка земли в Украины
Теги: #Верховная Рада#рынок земли