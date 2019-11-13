Противники продажи земли принесли под здание Рады свинью в гробу (фоторепортаж)

Активисты выступают против законопроектов относительно продажи земли.

Во время акции протеста против продажи земли активисты принесли под здание Верховной Рады мертвую свинью в гробу.

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Об этом сообщил журналист Богдан Аминов на странице в соцсети Facebook. Таким образом активисты выступают против законопроектов относительно продажи земли.

"Просто мертвая свинья в гробу под Верховной Радой. Это, оказывается, в рамках акции против законопроектов о рынке земли. Свинья настоящая", - написал он.

Ранее сообщалось, что Рада отложила рассмотрение земельных законов.