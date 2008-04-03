Евросоюз утешает Украину: к ним можно попасть и без НАТО

Председатель представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ не исключает, что Украина может стать членом Европейского Союза не получив членство в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, реально ли Украине стать членом ЕС до того, как она вступит в НАТО, И.БОУГ ответил: ”Да, безусловно”.

Он также отметил, что вступление Украины в ЕС и НАТО – это две отдельных процедуры.

По словам И.БОУГА, есть страны, которые, не будучи членами НАТО, являются членами Евросоюза, и наоборот.

“Действительно, некоторые страны стали членами ЕС после того, как получили членство в НАТО, но такой порядок не является обязательным”, - сказал он.

Председатель представительства ЕК в Украине также отметил, что некоторые реформы, которые необходимо осуществить Украине для членства в ЕС, совпадают с теми, которые необходимо провести для вступления в Альянс.