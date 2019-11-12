Монополиста Кауфмана заподозрили в желании за бесценок присвоить заводы "Укрспирта" (видео)

Новый руководитель госпредприятия не скрывает свои связи с известным бизнесменом.

Новый исполняющий обязанности главы ГП«Укрспирт» Сергей Блескун, который активно выступает за приватизацию предприятия, не скрывает свои связи с известным украинским бизнесменом Борисом Кауфманом.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Читайте такжеУбытки из-за теневого рынка спирта превышают 10 миллиардов гривень - министр экономикиОтмечается, что до этого Блескун был и главой российской компании, продававшей известный «Майский чай», и даже со скандалом был уволен из того же «Укрспирта» в 2016 году, когда его связали с исчезновением средств в «Платинум Банка», владельцем которого является Кауфман.

«Мы должны провести демонополизацию (отрасли – УНИАН) и продать как можно больше заводов игрокам рынка... Я частью этой машины стал только по той причине, что мое желание сделать так, чтобы ГП «Укрспирт» было негосударственным», – заявил Блескун.

В то же время он не берется утверждать, что в результате этого государство получит 5 миллиардов гривень, как ранее заявляли в Офисе президента. Представители трудового коллектива и аналитики настроены критически. По их убеждению, демонополизация отрасли таким путем обесценит госпредприятие, и 41 спиртовой завод продадут разве что за 130 миллионов гривень.

«Не собирается ли таким образом монополист Кауфман за бесценок прихватить десятки заводов «Укрспирта» через своего партнера Блескуна?» – задаются вопросом журналисты.

Как ранее сообщал УНИАН, в Офисе президента ожидают 5 миллиардов гривень от приватизации «Укрспирта».