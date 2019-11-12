В Раде появился новый нардеп

11 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Рудика народным депутатом, избранным на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном округе № 198.

Сергей Рудик с трибуны Верховной Рады Украины принес присягу народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумков объявил, что 11 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Рудика народным депутатом, избранным на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198.

Разумков напомнил, что перед вступлением в должность депутат приносит присягу перед парламентом.

Как сообщал УНИАН, 21 августа во исполнение указанных судебных решений ЦИК составила протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов в округе № 198, согласно которому избранным является Рудик, а 23 августа зарегистрировала его.

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Однако 28 августа упомянутое постановление ЦИК от 21 августа и протокол о результатах выборов в округе № 198 были окончательно отменены судебными решениями.

С 28 по 29 октября ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на таких избирательных участках: №№ 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262.

В результате повторного подсчета голосов члены ЦИК обнаружили определенные нарушения избирательного законодательства, по поводу чего обратились в полицию.

5 ноября ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198-м округе. Избранным народным депутатом ЦИК признала Рудыка. За него проголосовал 18 тыс. 921 избиратель.