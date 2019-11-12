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В Раде появился новый нардеп

13:41, 12 ноября 2019
Политика
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Рудик принес депутатскую присягу / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумков объявил, что 11 ноября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Рудика народным депутатом, избранным на внеочередных выборах 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198.

Разумков напомнил, что перед вступлением в должность депутат приносит присягу перед парламентом.

Как сообщал УНИАН, 21 августа во исполнение указанных судебных решений ЦИК составила протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов в округе № 198, согласно которому избранным является Рудик, а 23 августа зарегистрировала его.

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Однако 28 августа упомянутое постановление ЦИК от 21 августа и протокол о результатах выборов в округе № 198 были окончательно отменены судебными решениями.

С 28 по 29 октября ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на таких избирательных участках: №№ 710238, 710240, 710242, 710244, 710245, 710246, 710247, 710248, 710250, 710251, 710252, 710253, 710254, 710255, 710256, 710257, 710258, 710259, 710260, 710261, 710262.

В результате повторного подсчета голосов члены ЦИК обнаружили определенные нарушения избирательного законодательства, по поводу чего обратились в полицию.

5 ноября ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198-м округе. Избранным народным депутатом ЦИК признала Рудыка. За него проголосовал 18 тыс. 921 избиратель.

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Теги: #Рада