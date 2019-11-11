"Слуга народа" решила, что скандальный Яременко больше не может возглавлять комитет - депутат

В то же время, парламентарии считают, что он должен оставаться членом комитета.

Фракция "Слуга народа" неформально решила, что их депутат Богдан Яременко больше не может возглавлять Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Об этом в комментарии УНИАН после заседания фракции сообщил депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.

"У нас никакого формального решения фракция пока, по крайней мере, на сегодняшнем собрании, не принимала в отношении должности председателя международного парламентского комитета... Гласно, негласно фракцией все же принято неформальное решение, Богдан Васильевич (Яременко) не сможет в дальнейшем занимать эту должность, поскольку эта должность касается репутации страны, репутации парламента в целом", - сказал Швец.

В то же время, отметил он, учитывая авторитет в дипломатических кругах и знания Яременко в этой сфере, он должен остаться работать в комитете.

При этом Швец уточнил, что на заседании фракции Яременко не было.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Яременко должен высказать на заседании фракции свою позицию по поводу скандальной ситуации вокруг него, а затем должно состояться голосование.

По его словам, фракция имеет три кандидатуры на должность председателя профильного комитета, при этом он не назвал фамилий, только добавил, что они и не догадываются об этом.

Что касается Яременко, то Арахамия убежден, что наказание для него не должно быть настолько жестким, как сложение мандата.

30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

Сначала в комментарии журналистам он заявил, что "это сфабрикованная переписка", которую сделал с намерением выразить протест против того, что "некоторые, кто называет себя журналистами, злоупотребляют".

31 октября он выступил с угрозами журналистам уголовной ответственностью за вмешательство в личную жизнь. С трибуны ВР Яременко попросил прощения у избирателей, своей фракции и у президента Владимира Зеленского. При этом депутат отметил, что жена не имеет к нему претензий, но претензии выдвигают "моралисты", а потому призвал не беспокоиться о том, как он будет представлять парламент как председатель комитета.

1 ноября три фракции призвали снять Яременко с должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя парламентского комитета.