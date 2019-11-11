ГБР изучает действия экс-руководства Украины по Керченскому проливу, в отношении моряков производств нет – Труба

Директор ГБР отметил, что допросы моряков, экспертизы назначаются, чтобы выяснить обстоятельства каждого решения тех событий.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в ГБР нет ни одного уголовного производства относительно действий украинских моряков во время пересечения Керченского пролива.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«В ГБР нет ни одного уголовного производства относительно действий украинских моряков во время пересечения Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения... Мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше – обострение конфликта и введение военного положения», - пояснил он.

Труба отметил, что для выяснения обстоятельств каждого решения тех событий назначаются следственные действия, в частности, допросы моряков, экспертизы, изъятия документов.

«Мы выясним подробности тех событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективны – на них не повлияют никакие антикампании», - заверил Труба.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в ГБР заявили об открытии уголовного производства по факту возможной государственной измены (ст.111 Уголовного кодекса Украины), действий, направленных на захват государственной власти (109 УК Украины) и превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий (426-1 УК Украины) со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года. Дело открыто по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

По данным ГБР, речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

13 сентября Порошенко заявил о передаче в ГБР письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

В связи с захватом моряков и кораблей Порошенко ввел в Украине военное положение, которое действовало в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка.