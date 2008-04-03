Олесь Довгий: некоторые решения мы отстаивали едва ли не ценой жизни

«Запрет незаконного строительства – это обязанность мэра и его команды», - сказал в эфире телеканала «Киев» секретарь Киевсовета Олесь Довгий.

По его словам, все конфликтные строительства в столице будут запрещены. «Если суды не дают нам возможности остановить незаконное строительство в столице, мы, вместе с активистами Блока Леонида Черновецкого, пытаемся физически его блокировать, - рассказал Довгий. - Если же наших людей бьют и выгоняют, сносят палатки, присылают милицию, тогда городской голова лично приходит на конфликтную застройку и своим волевым решением останавливает произвол чиновников».

В то же время секретарь Киеврады отметил, что за последние два года городской голова и члены Блока Леонида Черновецкого был вынужден отстаивать важные для киевлян решение чуть ли не ценой жизни. «Рискуя своим здоровьем, несмотря на угрозы, идя в конфронтацию со всем политикумом, городской голова и его команда боролись за увеличение бюджета города Киева и благосостояние киевлян», - подчеркнул он.

Комментируя блокирование Государственным казначейством Украины выплат муниципальных надбавок в столице, Олесь Довгий добавил: «Складывается впечатление, что члены правительства стараются выслужиться перед премьер-министром, пытаясь навредить киевскому городскому голове и его команде».

«К сожалению, в Кабмине не могут понять, что вредят не городскому председателю, не его команде, а конкретным киевлянам. Но, я уверен, что жители столицы на выборах дадут надлежащую оценку таким действиям. Это - дикие нецивилизованные приемы наших оппонентов", - подчеркнул Довгий.

Секретарь Киевсовета отметил, что подобная ситуация касается не только Госказначейства, а и всей вертикали исполнительной власти – все министерства и ведомства получили указание «вставлять палки в колеса» мэру и его команде.

Он призывал чиновников немедленно возобновить выплаты и заверил киевлян, что команда мэра Леонида Черновецкого сделает все возможное, чтобы восстановить справедливость. «Ведь эти средства принадлежат не правительству, а городу, его громаде», - отметил Олесь Довгий.