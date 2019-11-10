Корниенко пообещал "более тщательную проверку" новых "слуг народа"

По словам Корниенко, региональные команды президентской партии уже начали формироваться.

Новый председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко анонсировал «более тщательную проверку» новых членов партии, которых будут искать перед местными выборами.

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода во время первого этапа очередного съезда партии «Слуга народа», который проходил сегодня в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.

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По словам Корниенко, региональные команды президентской партии уже начали формироваться. Точное количество необходимых новых членов он пока назвать не смог. «Это зависит от системы местных выборов. И система, к которой мы сейчас стремимся, которая связана с децентрализацией, на самом деле, там количество депутатов местных советов сильно уменьшится. Там сейчас больше ста тысяч, а после децентрализации будет в районе 40 000», - сказал он.

Поэтому, по оценкам главы партии, речь идет об около 40-50 тысяч новых людей. Отвечая на вопрос о том, будет ли «Слуга народа» делать выводы из предыдущих выборов, Корниенко анонсировал более тщательный отбор кандидатов.

«Наверное, мы будем более тщательно подходить к проверке, потому что даже тот механизм постпраймериз, который мы ввели в парламентской кампании, до конца не сработал, и все же некоторые репутационные риски наши кандидаты имели, особенно мажоритарщики. Это точно будет длительный процесс, у нас есть время на это. И у нас сейчас больше возможностей организационных, то есть партия сможет более тщательно этим заниматься», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня съезд партии "Слуга народа" избрал главой политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.