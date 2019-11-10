цей матеріал доступний українською

Корниенко пообещал "более тщательную проверку" новых "слуг народа"

18:22, 10 ноября 2019
Политика
167 0
"Слуга народа "учтет выводы из предыдущих выборов / фото УНИАН

Новый председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко анонсировал «более тщательную проверку» новых членов партии, которых будут искать перед местными выборами.

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода во время первого этапа очередного съезда партии «Слуга народа», который проходил сегодня в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.

Читайте такжеВ "Слуге народа" объявили об участии в следующих выборах в ОТГ

По словам Корниенко, региональные команды президентской партии уже начали формироваться. Точное количество необходимых новых членов он пока назвать не смог. «Это зависит от системы местных выборов. И система, к которой мы сейчас стремимся, которая связана с децентрализацией, на самом деле, там количество депутатов местных советов сильно уменьшится. Там сейчас больше ста тысяч, а после децентрализации будет в районе 40 000», - сказал он.

Поэтому, по оценкам главы партии, речь идет об около 40-50 тысяч новых людей. Отвечая на вопрос о том, будет ли «Слуга народа» делать выводы из предыдущих выборов, Корниенко анонсировал более тщательный отбор кандидатов.

«Наверное, мы будем более тщательно подходить к проверке, потому что даже тот механизм постпраймериз, который мы ввели в парламентской кампании, до конца не сработал, и все же некоторые репутационные риски наши кандидаты имели, особенно мажоритарщики. Это точно будет длительный процесс, у нас есть время на это. И у нас сейчас больше возможностей организационных, то есть партия сможет более тщательно этим заниматься», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня съезд партии "Слуга народа" избрал главой политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Слуга народа