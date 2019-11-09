Глава МИД призвал помнить большие надежды тех отважных людей, которые 30 лет тому назад верили, что новая объединенная Европа может быть создана на руинах тоталитарного мира.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поздравил Германию с 30-й годовщиной падения Берлинской стены

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеМеркель призвала Европу "защищать демократию"

"Поздравление Германии и немецкому народу, которым удалось восстановить общество и государство после 40 лет разделения. Нам также надо помнить большие надежды тех отважных людей, которые 30 лет тому назад верили, что новая объединенная Европа может быть создана на руинах тоталитарного мира", - отметил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, в Германии сегодня, 9 ноября, отмечают 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Этим событием 9 ноября 1989 года завершилась "холодная война" между диктатурами и демократиями, но основные предвестники этого происходили за пределами Германии - в Польше, Венгрии и СССР.