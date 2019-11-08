Горбатюк собирается обратиться в ГБР с заявлением о преступлении со стороны Рябошапки
Бывший начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подал иск в Административный суд относительно его увольнения генпрокурором Русланом Рябошапкой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в пятницу.
«Вчера в административный суд подал иск. Ожидаю скорейшего рассмотрения, чтобы окружной административный суд показал обществу свою объективность», - сказал Горбатюк.
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Также он добавил, что в следующий понедельник обратится в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении со стороны генерального прокурора Рябошапки. В своем увольнении Горбатюк усматривает нарушение генпрокурором трудового законодательства и незаконное вмешательство в работу следователя.
ак сообщал УНИАН, 23 октября генеральный прокурор Украины Рябошапка уволил Горбатюка с должности начальника управления специальных расследований ГПУ.
8 ноября стало известно, что Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение в Окружном админсуде Киева.